Волонтери змонтували патріотичний відеоролик до Дня кримськотатарського прапора

До Дня кримськотатарського прапора, який цього року відзначають 26 червня, українські волонтери зняли відеоролик – «Два прапори – єдина країна», що символізує єдність українського і кримськотатарського народів, передає «Крим.Реалії».

Кампанія «Два прапори – єдина країна» стартувала в Україні цього тижня. У п'ятницю по Україні пройдуть заходи, присвячені Дню кримськотатарського прапора. Зокрема, в Києві учасники заходів зможуть доторкнутися до символу єдності, розгорнувши найбільший в Україні кримськотатарський національний прапор, повідомляють у Меджлісі кримськотатарського народу.

Раніше повідомлялося, що влада Сімферополя тричі відмовила у проведенні заходів організаторам святкувань і автопробігу до Дня кримськотатарського прапора, який відзначають 26 червня. У зв'язку з цим кримських татар на півострові закликають відзначити цей день підняттям національного прапора у себе вдома і оздоблювати свої автівки.

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Прапор кримських татар представляє собою полотно небесного кольору із зображеним на ньому знаком – тамгою – золотого кольору. День кримськотатарського прапора був заснований у 2009 році.