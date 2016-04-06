У Чернівцях на хабарі погоріли підполковник СБУ і майор поліції

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі СБУ, підполковник СБУ та майор поліції вимагали гроші від посадовця одного з контролюючих органів, який організував контрабандний канал переправлення з України підакцизних товарів. "Прикриття" нелегального бізнесу офіцери оцінили у 22 тисячі гривень щомісяця.

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Співробітники спецслужби затримали вказаних осіб у Чернівцях під час отримання грошей.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.