У Чернівцях на хабарі погоріли підполковник СБУ і майор поліції
20:48, 06 квітня 2016Суспільство
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Співробітники внутрішньої безпеки Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарництві офіцера СБУ та одного з керівників поліції Чернівецькій області.
За хабар розміром 22 тисячі гривень затримали підполковника СБУ і майора поліції / 112.ua
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі СБУ, підполковник СБУ та майор поліції вимагали гроші від посадовця одного з контролюючих органів, який організував контрабандний канал переправлення з України підакцизних товарів. "Прикриття" нелегального бізнесу офіцери оцінили у 22 тисячі гривень щомісяця.
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Співробітники спецслужби затримали вказаних осіб у Чернівцях під час отримання грошей.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
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