НАБУ не змогло затримати на півмільйонному хабарі суддю: той втік, відстрілюючись

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook прес-секретар президента Святослав Цеголко.

"Директор Національного антикорупційного бюро повідомив президента про спецоперацію з затримання судді, який отримав хабаря в розмірі 500 тисяч гривень", - написав він.

За словами Цеголка, при цьому суддя відкрив вогонь з вогнепльної зброї і, користуючись імунітетом, втік.

"Президент доручив СБУ вжити усіх заходів для його затримання", - додав прес-секретар голови держави.

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