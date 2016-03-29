НАБУ не змогло затримати на півмільйонному хабарі суддю: той втік, відстрілюючись
21:34, 29 березня 2016Суспільство
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Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник повідомив президенту Петру Порошенку про невдалу операцію з затримання судді, спійманому на великому хабарі.
НАБУ не змогло затримати суддю, що відкрив вогонь / Фото УНІАН
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook прес-секретар президента Святослав Цеголко.
"Директор Національного антикорупційного бюро повідомив президента про спецоперацію з затримання судді, який отримав хабаря в розмірі 500 тисяч гривень", - написав він.
За словами Цеголка, при цьому суддя відкрив вогонь з вогнепльної зброї і, користуючись імунітетом, втік.
"Президент доручив СБУ вжити усіх заходів для його затримання", - додав прес-секретар голови держави.
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