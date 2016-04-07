На Донеччині заочно судитимуть звільненого "міністра закордонних справ ДНР" Кофмана

Як повідомляє прес-служба прокуратури, завершено досудове розслідування стосовно так званого «міністра закордонних справ ДНР», який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

В прокуратурі зазначають, що під час слідства було встановлено, що у листопаді 2014 року 38-річний мешканець міста Макіївка Донецької області за власною ініціативою вступив до лав терористичної організації «ДНР», зайнявши посаду «міністра закордонних справ ДНР».

До його «повноважень» входило забезпечення дипломатичних і консульських відносин «ДНР» з іноземними державами та міжнародними організаціями, забезпечення спільно з іншими «органами виконавчої влади» безпеки громадян, установ і інших об'єктів невизнаної «республіки» за кордоном, а також сприяння розвитку зв'язків і контактів із співвітчизниками, які проживають за кордоном.

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З листопада 2014 по лютий 2016 року, перебуваючи на зазначеній посаді, поплічник терористів здійснював особисто та надавав злочинні накази і вказівки підпорядкованим йому особам щодо здійснення популяризації та розповсюдження ідеї так званої «незалежності ДНР», спрямованої на зміну меж території та державного кордону України, тобто активно сприяв діям терористів.

Прокуратура зазначає, що оскільки правопорушник й досі знаходиться на непідконтрольній українській владі території та на допити до слідчого не з’являється, прокуратурою прийнято рішення про передачу справи до суду для заочного засудження посібника терористів.

Обвинувачуваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Служба безпеки України пов'язує усунення Кофмана з «посади» з візитом на окуповану Донеччину радника президента Росії Владислава Суркова. Замість Кофмана ватажок «ДНР» Олександр Захарченко призначив Наталю Ніконорову, яку вважають «людиною Дениса Пушиліна», що очолює так звану «Народну раду ДНР».