В СБУ розповіли, чому Сурков приїздив на окуповану територію Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук сказав сьогодні під час брифінгу.

Говорячи про Ходаковського, який також є колишнім співробітником СБУ, Ткачук зазначив, що "у нас є певна інформація, яка підтверджує, що дійсно під ним дуже захиталося крісло".

"І можливі дуже радикальні дії з боку російських спецслужб саме стосовно цієї особи", - додав Ткачук.

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Крім того, він зазначив, що зараз "фактично під загрозою ліквідації перебуває Безлер".

"Наразі Безлер перебуває на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим", - сказав Ткачук.

Також він нагадав, що нещодавно Донецьк відвідував радник президента Росії Владислав Сурков, і "планувалося звільнення «міністра закордонних справ» Кофмана".

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"Вже з'явилася у пресі інформація про те, що це звільнення дійсно відбулося. Захарченко його усунув", - сказав Ткачук.

Крім того, він зазначив, що бойовики «ДНР» звільнили "керівника комісії з обміну полоненими Родіонову", яку вони звинувачують в державній зраді.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого помічник президента РФ Володимира Путіна Владислав Сурков перебував в окупованому Донецьку, де слухав звіти самопроголошених керівників місцевих адміністрацій так званої «ДНР».