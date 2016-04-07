Мін'юст почав переговори з РФ про звільнення Сенцова, Кольченка та ще двох політв'язнів

Бранці погодилися пройти юридичну процедуру передачі засуджених осіб із Росії в Україну, яка може затягнутися до року, передає ТСН.

Як повідомив заступник міністра юстиції Сергій Петухов, така процедура передбачена європейською конвенцією.

"Ми отримали першу відповідь від РФ про те, що вони прийняли нашу заяву до розгляду, що вони перевіряють всі обставини справи і нададуть нам відповідь, щойно матимуть певні дані. Ми просили прискорити їхній розгляд цих справ", - повідомив Петухов.

Згідно з процедурою, незаконно засудженні українці погоджуються з вердиктом російських суддів. Хоча про визнання ними вини не йдеться.

Відповідним правом на повернення додому вже скористався заарештований син лідера кримських татар Мустафи Джемілєва. Але Хайсеру Джемілєву Росія відмовила - без пояснення причин.

Читайте такожЯкутський омбудсмен заявив, що умови утримання в російській колонії Сенцова влаштовують

Щодо нових справ іще чотирьох наших політв'язнів, то наразі російська сторона відповіла, що їхні документи на етапі розгляду.

"Питання про визнання провини Кольченка чи Сенцова немає. Провину визнавати ніхто не буде ніколи. Цього від них не вимагають. Навіщо вони мусять втручатися в процедуру, що має відбутися щодо них між двома державами. Дві сторони домовляються стосовно фізичної особи. Фізичну особу можуть лише запитати, чи згодна вона і все - на те, щоб її передали", - пояснює адвокат Сенцова-Кольченка Дмитро Дінзе.

Нагадаємо, 30 березня Порошенко підписав указ, який вводить в дію рішення РНБО від 25 березня 2016 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно осіб, причетних до протиправних дій щодо Надії Савченко, Олега Сенцова та Олександра Кольченка".