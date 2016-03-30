Порошенко ухвалив санкції проти осіб зі "списку Савченко-Сенцова"
Президент України Петро Порошенко підписав указ, який вводить в дію рішення РНБО від 25 березня 2016 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно осіб, причетних до протиправних дій щодо Надії Савченко, Олега Сенцова та Олександра Кольченка".
Як зазначають у прес-службі глави держави, відповідний указ №121/2016 підписано президентом напередодні робочого візиту до США.
"У рішенні РНБОУ зазначається, що у зв'язку з винесенням судовими органами Російської Федерації незаконних обвинувальних вироків, здійсненням інших протиправних дій стосовно громадян України Надії Савченко, Олега Сенцова та Олександра Кольченка, відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про санкції", Рада національної безпеки і оборони України підтримала пропозиції президента України та пропозиції Кабінету міністрів України (розпорядження Кабінету міністрів України від 23 березня 2016 року № 203-р) про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно осіб, причетних до протиправних дій щодо Надії Савченко, Олега Сенцова та Олександра Кольченка", - повідомляють у прес-службі президента.
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Рішення РНБОУ містить перелік фізичних осіб, до яких застосовуватимуться безстрокові персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). Відповідний додаток розміщено в тексті указу президента.
Крім того, за рішенням РНБО, Кабінет міністрів разом зі Службою безпеки України за участю Національного банку України повинні забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Міністерство закордонних справ України повинно поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав з метою розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних санкцій.
Окремо доручається Кабінету міністрів підготувати разом з СБУ та розвідувальними органами України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно осіб, причетних до протиправних дій щодо інших громадян України, та у двотижневий строк подати їх на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Як повідомлялося, за даними РНБО, до санкційного списку осіб, причетних до організації, незаконного затримання та ув'язнення в РФ льотчиці Надії Савченко, режисера Олега Сенцова та інших українців, включено прізвища керівників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, Слідчого комітету РФ, прокуратури, суддівського корпусу, військовослужбовців та інших посадовців.