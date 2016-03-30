Порошенко ухвалив санкції проти осіб зі "списку Савченко-Сенцова"

Як зазначають у прес-службі глави держави, відповідний указ №121/2016 підписано президентом напередодні робочого візиту до США.

"У рішенні РНБОУ зазначається, що у зв'язку з винесенням судовими органами Російської Федерації незаконних обвинувальних вироків, здійсненням інших протиправних дій стосовно громадян України Надії Савченко, Олега Сенцова та Олександра Кольченка, відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про санкції", Рада національної безпеки і оборони України підтримала пропозиції президента України та пропозиції Кабінету міністрів України (розпорядження Кабінету міністрів України від 23 березня 2016 року № 203-р) про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно осіб, причетних до протиправних дій щодо Надії Савченко, Олега Сенцова та Олександра Кольченка", - повідомляють у прес-службі президента.

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Рішення РНБОУ містить перелік фізичних осіб, до яких застосовуватимуться безстрокові персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). Відповідний додаток розміщено в тексті указу президента.

Крім того, за рішенням РНБО, Кабінет міністрів разом зі Службою безпеки України за участю Національного банку України повинні забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Міністерство закордонних справ України повинно поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав з метою розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних санкцій.

Окремо доручається Кабінету міністрів підготувати разом з СБУ та розвідувальними органами України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно осіб, причетних до протиправних дій щодо інших громадян України, та у двотижневий строк подати їх на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялося, за даними РНБО, до санкційного списку осіб, причетних до організації, незаконного затримання та ув'язнення в РФ льотчиці Надії Савченко, режисера Олега Сенцова та інших українців, включено прізвища керівників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, Слідчого комітету РФ, прокуратури, суддівського корпусу, військовослужбовців та інших посадовців.