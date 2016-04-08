В Івано-Франківську підпільна друкарня виготовляла фальшиві українські паспорти

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, організували друк фальшивих внутрішніх та закордонних паспортів громадян України та посвідок на тимчасове проживання мешканці Івано-Франківська та Закарпатської області.

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Вони надавали "послуги" українцям, які хотіли виїхати до країн Євросоюзу, та іноземцям, які хотіли жити в Україні нелегально.

Клієнтам, які через порушення візового режиму втратили право в’їзду на територію Шенгенської зони, зловмисники виготовляли паспорти-двійники реально існуючих людей. Вони лише вклеювали у документ фото замовника, який планував їхати до Європи. Коштувала така послуга від 2 до 3 тис. євро.

Для іноземців, які бажали отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні, зловмисники підшукували українок, готових за винагороду укласти з іноземцями фіктивний шлюб, та виготовляли фальшиві посвідки на проживання.

Під час обшуків у квартирах та машинах організаторів оборудки правоохоронці вилучили десятки внутрішніх та закордонних паспортів, фотографії клієнтів, сотні фальшивих документів, зокрема, довідки про присвоєння ідентифікаційних кодів, посвідки на тимчасове проживання, свідоцтва про народження. Співробітники спецслужби також виявили друкарське обладнання, поліграфічні фарби, підроблені печатки, кліше й штампи органів державної влади та правоохоронних органів.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.