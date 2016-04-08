СБУ підозрює мера Попасної в організації "псевдореферендуму" в березні-травні 2014 року

15:58, 08 квітня 2016
Суспільство
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У Службі безпеки України підозрюють мера міста Попасна Луганської області Юрія Онищенка в організації "псевдореферендуму" у березні-травні 2014 року і сподіваються, що суд найближчим часом обере йому запобіжний захід.

сбу / Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Василь Грицак повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Співробітники СБУ задокументували протиправну діяльність міського голови Попасної Юрія Онищенка, який в березні-травні 2014 року організував так званий «псевдореферендум», сам зачитував рішення обласної ради про проведення цього «референдуму», і ми сподіваємось, що скоро суд розгляне й обере запобіжний захід стосовно Юрія Онищенка, я думаю, що це буде зроблено сьогодні», - заявив він.

«Йому інкримінується посягання на територіальну цілісність - це 2 частина статті 110 Кримінального кодексу України», - додав Грицак.

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