Аваков вимагає негайно звільнити главу поліції Вінницької області, якому закидають сепаратизм

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Звернувся до голови Нацполіції Хатії Деканоїдзе негайно звільнити з посади голову Вінницької обласної поліції Антона Шевцова", - зазначив Аваков.

Обратился к главе Нацполиции Хатии Деканоидзе незамедлительно освободить от должности главу Винницкой областной полиции Антона Шевцова. Опубликовано Arsen Avakov 14 марта 2016 г.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня у Вінниці відбулися протестні акції з вимогою відставки Шевцова, звинувачуючи його у сепаратизмі. Його учасники палили шини біля будівлі обласного главку поліції і перекривали рух на трасі міжнародного значення «Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський.

Цим акціям передували звинувачення з боку вінницьких активістів, насамперед у соцмережах, на адресу Шевцова, який є вихідцем із Севастополя, в сепаратизмі. Інтернет-користувачі розмістили скріни з акаунта керівника обласної поліції, де фігурує його спільна фотографія з боксером і депутатом Держдуми Росії Миколою Валуєвим, який відвідував Крим під час так званого "референдуму", організованого Росією, і фото його дітей біля військового авто з російськими номерами.

На ці звинувачення Шевцов також відповідав у соцмережі, що фото було зроблено під час військового параду в травні 2013 року. Щодо знімка з Валуєвим, то він нібито був зроблений задовго до окупації Криму.

Також активісти звинувачували керівника поліції області в тому, що його дружина і діти досі живуть у Криму.

Шевцова призначено начальником поліції Вінницької області 28 січня 2016 року, а 5 лютого його було представлено особовому складу.