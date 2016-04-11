Силовики затримали підозрюваного у вчиненні замаху на головного експерта у справі МН17

Як повідомляє Управління зв’язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, кілера затримано.

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Зазначається, що детальніше про це у понеділок на брифінгу о 16:00 розповість заступник генпрокурора, головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Як повідомляв УНІАН, У Києві 18 листопада 2015 року вчинено напад на директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександра Рувіна, головного судового експерта з розслідування авіакатастроф МН17, ІЛ-76 та подій у Іловайську.

За інформацією прес-служби ГУ Національної поліції України у місті Києві, інцидент стався 18 листопада ввечері на Оболоні. Правоохоронці, які виїхали за викликом, зі слів очевидців, встановили: чоловік приїхав автомобілем додому. Як тільки він вийшов з автомобіля, до нього підбіг невідомий і здійснив три постріли із невстановленої зброї. Коли потерпілий впав, нападник втік із місця події.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, слідство, проведене Радою безпеки Нідерландів, дійшло до висновків, що рейс МН17 був збитий в повітрі над східною Україною ракетою "Бук".

Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Загинули 298 осіб, які були на борту. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.