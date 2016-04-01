У Путіна досі не бачать "зрозумілих" результатів розслідування катастрофи малайзійського Boeing

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що "зрозумілих" результатів розслідування катастрофи малайзійського Boeing-777 влітку 2014 року над Донбасом не надано. Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві.

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"Ми досі чекаємо зрозумілих пояснень, що там відбувається з цим розслідуванням. Ось уже більше року нам кажуть, що треба щось робити і що от-от будуть результати, але результатів немає. Тим часом намагаються знову якісь фальшивки запускати про те, що їм нібито все відомо, але жодних переконливих офіційних результатів не надають. Що, звичайно, викликає питання", - сказав Лавров.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над територією Донецької області, яка контролюється терористичною організацією "ДНР".

Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

З метою розслідування цієї трагедії 7 серпня 2014 року було створено міжнародну слідчу групу, до складу якої ввійшли прокурори і представники інших правоохоронних органів України, Королівства Нідерландів, Королівства Бельгія, Австралії і Малайзії, а також представники Євроюсту.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 р. оприлюднила звіт про причини катастрофи літака МН17. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук".

Зокрема, згідно із звітом, авіакатастрофа сталася внаслідок детонації боєголовки типу 9N314M, яку випустили із зенітно-ракетного комплексу "Бук" на сході України".

Голова Радбезу Нідерландів заявив, що в результаті вибуху передня частина літака була зруйнована, а літак розламався в повітрі.

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що Нідерланди опублікують остаточну доповідь щодо катастрофи літака "Боїнг" рейсу MH17 навесні 2016 року.