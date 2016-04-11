Влада Харкова розповіла, що буде на місці пам'ятника Леніну на площі Свободи

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на першого заступника Харківського міського голови Ігоря Терехова.

«Площа просто буде продовжена: де бруківка - продовжимо бруківкою, де асфальт - продовжимо асфальтом. Вже є ескізний проект. Нагадаю, що історично в свій час там якраз і була площа», - сказав він.

Терехов додав, що сквер, який розташований за постаментом, теж буде реконструйований, і зараз опрацьовуються можливі варіанти.

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За словами заступника мера, роботи з демонтажу постаменту триватимуть близько трьох днів, їх виконує спеціалізоване підприємство, яке має відповідну ліцензію.

«Нам треба зробити дуже великий обсяг робіт. Демонтаж постаменту закінчимо дні за три, потім перейдемо до вивезення демонтованого, далі почнемо розбирати сходи, а потім - основу. Це місце треба повністю вирівняти. Як відомо, там прокладені інженерні комунікації, а поруч також проходить "тіло" метрополітену, тому потрібно все акуратно зробити, щоб не завдати шкоди», - зазначив Терехов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 квітня, у Харкові розпочали демонтаж постаменту колись найбільшого в Україні пам'ятника Леніну на площі Свободи. Сама скульптура була знесена з постаменту наприкінці вересня 2014 року під час мітингу проукраїнських сил.