У Харкові розпочався демонтаж постаменту найбільшого в Україні пам'ятника "вождю" (фото)

09:27, 11 квітня 2016
Суспільство
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У Харкові розпочався демонтаж постаменту колись найбільшого в Україні пам'ятника Леніну.

ленин / vk.com/livekharkov

Про це кореспондентові УНІАН повідомив директор Департаменту масових комунікацій та зв'язків із громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко.

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За його словами, демонтаж постаменту розпочався сьогодні, 11 квітня. Зараз на місці проводять роботи працівники комунальних служб міста, використовується будівельна техніка. Постамент огороджений парканом.

Сидоренко наголосив, що на цей час неможливо сказати, як довго триватимуть роботи, оскільки невідома структура постаменту всередині.

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Як повідомляв УНІАН, пам'ятник В.І.Леніну на площі Свободи в Харкові був знесений наприкінці вересня 2014 року під час мітингу проукраїнських сил. Цього року Харківська міська рада на проведення демонтажу постаменту виділила 1,7 млн. грн.

Ленин / vk.com/livekharkov

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