У Харкові розпочався демонтаж постаменту найбільшого в Україні пам'ятника "вождю" (фото)

Про це кореспондентові УНІАН повідомив директор Департаменту масових комунікацій та зв'язків із громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко.

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За його словами, демонтаж постаменту розпочався сьогодні, 11 квітня. Зараз на місці проводять роботи працівники комунальних служб міста, використовується будівельна техніка. Постамент огороджений парканом.

Сидоренко наголосив, що на цей час неможливо сказати, як довго триватимуть роботи, оскільки невідома структура постаменту всередині.

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Як повідомляв УНІАН, пам'ятник В.І.Леніну на площі Свободи в Харкові був знесений наприкінці вересня 2014 року під час мітингу проукраїнських сил. Цього року Харківська міська рада на проведення демонтажу постаменту виділила 1,7 млн. грн.