Безумство "ДНР": "Мер" Горлівки проголосив себе верховним головнокомандувачем УРСР

У своєму зверненні Кім розкритикував проекти «Новоросія» і «ДНР», заявивши, що таким чином вбивається шанс відновити СРСР, пише Четвертая власть у вівторок, 12 квітня.

«Замість СРСР у нас з'явилася Новоросія. Потім Донецько-Криворізька республіка. Потім Донецька і Луганська народна республіки. Загалом, ми замість слона отримали мишу. Ось так потихеньку йде злив», — заявив Кім.

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«Мер Горлівки також розповів, що в Україні «йде зачистка території від корінного народу», яка організована для того, щоб заселити територію країни представниками іншого народу.

«Не буду говорити якого - вирішуйте самі, у кого є голова на плечах», — сказав Кім.

На думку Кіма, війна на Донбасі була розв'язана для того, щоб населення Західної України не могло чинити опір майбутньої реституції. Ватажок бойовиків Горлівки вважає, що незабаром поляки і румуни збираються вимагати повернення своєї власності, конфіскованої за СРСР, і для того, щоб українці не чинили опір цьому, їх відправляють «вмирати на Східний фронт».

«Пора повертатися додому, у Радянський Союз — туди, звідки ми всі вийшли», — закликав Кім.

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Головний посил свого звернення ватажок бойовиків Горлівки залишив наостанок. У відеоролику він продемонстрував «указ президента СРСР» про призначення його (Станіслава Кіма) верховним головнокомандувачем УРСР. При цьому автором документа, судячи з підпису, є якийсь С. В. Тараскін, який оголосив себе «виконуючим обов'язки президента СРСР». «Указ» датується 3 березня і був підписаний нібито в Кремлі.

«Слухай бойовий наказ! Наказую командирам частин і підрозділів військ АТО особовий склад привести на вірність присязі трудовому народові СРСР. На своїх штабах підняти прапор Радянського Союзу. І приступити до розробки операції по звільненню нашої Батьківщини — УРСР від організованих злочинних угруповань та їх посібників», — заявив Кім.

Крім того, він похвалив терориста Ігоря Стрєлкова за те, що той розстріляв двох своїх підлеглих, керуючись наказом Сталіна, прийнятим у 1941 році.