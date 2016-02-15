Порошенко обіцяє не дозволити "п’ятій колоні" повторити проект "Новоросія"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час урочистих зборів у Центральному будинку офіцерів Збройних сил України з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 27-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану.

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«Ми не дозволимо «п’ятій колоні» росіян розколоти Україну. Ми не дозволимо повторити почивший в бозі проект «Новоросія», - заявив Порошенко.

«Україна є сильною, єдиною державою, яка здатна захистити себе і здатна рухатися в Європу», - додав президент.