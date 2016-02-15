Порошенко обіцяє не дозволити "п’ятій колоні" повторити проект "Новоросія"
15:13, 15 лютого 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що не дозволить «п’ятій колоні» росіян розколоти Україну та спробувати повторити проект «Новоросія».
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час урочистих зборів у Центральному будинку офіцерів Збройних сил України з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 27-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану.
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«Ми не дозволимо «п’ятій колоні» росіян розколоти Україну. Ми не дозволимо повторити почивший в бозі проект «Новоросія», - заявив Порошенко.
«Україна є сильною, єдиною державою, яка здатна захистити себе і здатна рухатися в Європу», - додав президент.
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