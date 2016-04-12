Справу проти екс-міліціонера, що намагався підірвати поїзд "Одеса - Костянтинівка", передали до суду

Як повідомляє відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ прокуратури Харківської області, цього тижня прокуратура області затвердила та направила до Лозівського міськрайонного суду обвинувальний акт стосовно колишнього працівника одного з районних відділів міліції, затриманого під час спроби підірвати залізничний міст.

Екс-міліціонера підозрюють у правопорушенні за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 258 (замах на вчинення терористичного акту) КК України. Встановлено, що 50-річний чоловік наприкінці лютого 2016 року заклав саморобний вибуховий пристрій на мосту під залізничною колією. Однак підірвати залізницю не вдалося. Зловмисника затримали співробітники управління СБУ в області.

Під час огляду місця події вилучено саморобний пристрій та мобільний телефон, за допомогою якого зловмисник планував привести вибухівку в дію.

Наразі підозрюваний у теракті знаходиться під арештом. Максимальна санкція статті передбачає 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, вночі 24 лютого СБУ затримала колишнього працівника міліції, який замінував залізничний міст на перегоні "Павлоград - Лозова".

За відомостями СБУ, знешкодили диверсанта безпосередньо після закладення вибухівки за 15 хвилин до проходження потягу. Для підриву зловмисник намагався використати 10-кілограмову протитанкову міну ТМ-62 з таймером у мобільному телефоні.

Вибух був запрограмований на час проходження пасажирського потягу "Одеса - Костянтинівка", в якому знаходилося понад 500 пасажирів.