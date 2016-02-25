На Харківщині затримали екс-міліціонера, що замінував міст перед проходженням потяга

Як повідомляє прес-центр СБУ, співробітники її управління в Харківській області знешкодили диверсанта безпосередньо після закладення вибухівки.

Для підриву зловмисник намагався використати 10-кілограмову протитанкову міну ТМ-62 з таймером у мобільному телефоні.

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Вибух був запрограмований на час проходження пасажирського потяга "Одеса - Костянтинівка", в якому знаходилося понад 500 пасажирів.

Терористу повідомлено про підозру за ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.