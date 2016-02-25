На Харківщині затримали екс-міліціонера, що замінував міст перед проходженням потяга

13:11, 25 лютого 2016
Суспільство
497 0

Служба безпеки України затримала колишнього працівника міліції, який замінував залізничний міст на перегоні "Павлоград - Лозова".

sbu.gov.ua

Як повідомляє прес-центр СБУ, співробітники її управління в Харківській області знешкодили диверсанта безпосередньо після закладення вибухівки.

Для підриву зловмисник намагався використати 10-кілограмову протитанкову міну ТМ-62 з таймером у мобільному телефоні.

Читайте такожВ Києві затримали чоловіка, що "мінував" Раду, McDonald's, магазини Roshen та телеканал "112" (відео)

Вибух був запрограмований на час проходження пасажирського потяга "Одеса - Костянтинівка", в якому знаходилося понад 500 пасажирів.

Терористу повідомлено про підозру за ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

sbu.gov.ua

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter