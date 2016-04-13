Геращенко: Утримуваний бойовиками "ДНР" співробітник ООН є громадянином України

Про це уповноважений президента України з питань мирного врегулювання на Донбасі, представник України у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко написала у Facebook.

"Ще 8 квітня бойовики ОРДО в окупованому Донецьку затримали співробітника моніторингової місії ООН, громадянина України. Всі ці дні - міжнародні гуманітарні місії, СБУ, МЗС, мінська гуманітарна група докладали максимум зусиль, працювали в дипломатичній і політичній площині, задіювали всі можливі непублічні зусилля задля звільнення українця, який має особливий міжнародний імунітет", - заявила вона.

Читайте такожРосійський суд не визнав імунітет Савченко як делегата ПАРЄ

Як зазначила Геращенко: "На жаль, на сьогодні він залишається у в'язниці".

До затриманого не допускають представників міжнародних місій - Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН та ОБСЄ.

"Я поінформувала про цей кричущий випадок координаторів від ОБСЄ і в мінській Тристоронній контактній групі, і в гуманітарній підгрупі. Ми закликаємо ОРДО негайно звільнити заручника! Ми закликаємо всі міжнародні організації і інститути звернути особливу увагу на ситуацію з заручниками, що їх утримують в ОРДЛО, і вимагати від контрольованих РФ бойовиків негайного звільнення заручників", - заявила Геращенко.

"Вважаю, тема заручників на Донбасі повинна отримати особливе звучання в ООН, ПАРЄ, ОБСЄ, всіх міжнародних організаціях", - заявила уповноважений президента України з питань мирного врегулювання на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Представництві ООН в Україні заявили про утримання у полоні співробітника організації і закликали звільнити його.