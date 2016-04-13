ООН закликає звільнити її співробітника, якого утримують бойовики "ДНР"

Про це йдеться у повідомленні інформаційного відділу Представництва ООН в Україні.

"Організація Об'єднаних Націй глибоко стурбована тим, що один зі співробітників ООН утримується в Донецьку. Згідно з наявною інформацією, з полоненим добре поводяться", - наголошується у повідомленні.

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У зв'язку з цим сказано, що ООН мобілізувала всі ресурси для забезпечення негайного та безумовного звільнення свого співробітника.

"ООН закликає всі сторони, а також засоби масової інформації, виявити повагу до співробітника організації та членів його родини у непростій ситуації, що склалася навколо його звільнення", - йдеться у повідомленні.