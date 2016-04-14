Путін пропонує "не забігати наперед" у питанні обміну Савченко

Президент РФ Володимир Путін прокоментував можливість обміну незаконно засудженої в Росії української льотчиці Надії Савченко, передає "РБК".

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"Ми в контакті з цього питання з керівництвом України. Наші партнери знають нашу позицію. І в таких питаннях краще не забігати уперед", — сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, Донецький міський суд Ростовської області РФ 22 березня засудив Надію Савченко до 22 років колонії загального режиму за нібито вбивство російських журналістів під Луганськом влітку 2014 року і штрафу до 30 тис. руб. за незаконний перетин кордону. 5 квітня вирок, винесений російським судом щодо Надії Савченко, вступив у силу, а 6 квітня вона відновила сухе голодування.