Савченко обстежують російські лікарі - адвокат

Про це в "Твіттері" написав її адвокат Микола Полозов. "Вийшов співробітник СІЗО, каже Надію зараз обстежують російські лікарі, на побачення до неї пустять пізніше. Спочатку мене, потім сестру Віру", - зазначив він.

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Потім адвокат написав, що все ще чекає допуску до Надії. "У СІЗО поки мовчать. Не виключаю, що її накачують ін'єкціями, щоб візуально виглядала краще", - вважає Микола Полозов. При цьому він зазначив, що огляд триває вже більше години. "Досі оглядають лікарі, зі слів співробітника СІЗО", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Донецький міський суд Ростовської області РФ 22 березня засудив Надію Савченко до 22 років колонії загального режиму за нібито вбивство російських журналістів під Луганськом влітку 2014 року і штрафу у 30 тис. руб. за незаконний перетин кордону. 5 квітня вирок, винесений російським судом щодо Надії Савченко, вступив в силу, а 6 квітня вона відновила сухе голодування.