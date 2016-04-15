Прокурори вимагають для російських ГРУшників Александрова та Єрофєєва по 15 років в'язниці

Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурор заявив у ході дебатів у Голосіївському райсуді Києва, який розглядає кримінальне провадження проти ГРУшників.

"Остаточно призначити Євгену Єрофєєву покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, конфіскацію майна з позбавленням права обіймати посади у військових формуваннях та правоохоронних органах терміном на 3 роки. Олександру Александрову — покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, з позбавленням права обіймати посади у військових формуваннях та правоохоронних органах, де передбачено проходження військової служби, строком на 3 роки", - сказав Крим.

Також у ході виступу прокурорів на судових дебатах прокурор Ігор Німченко нагадав, що Російська Федерація відмовилася від своїх військових, оскільки не бажає визнавати, що вони зі зброєю в руках перебували на території України, будучи кадровими військовими збройних сил Росії.

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"Росія відмовилась від своїх військових, і кожному солдату варто задуматись про те, що, потрапивши до українського правосуддя, він перетвориться на кримінального злочинця", - сказав Німченко.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня минулого року досудове розслідування стосовно російських військовослужбовців було завершено. Їх обвинувачують у вчиненні ряду злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створенні терористичної групи, терактах.

21 березня 2015 року Голосіївський райсуд продовжив арешт Єрофєєва і Александрова до 19 травня.