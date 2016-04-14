Російських військових з СЦКК "не відпустили" на допит в суді щодо Александрова і Єрофєєва

Як передає кореспондент УНІАН, російські військовослужбовці-члени спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі (СЦКК), які мали виступити в суді як свідки захисту, не прибули до суду.

За словами адвокатів обвинувачуваних, військові не прибули через незалежні від них обставини - їх не відпустило їхнє керівництво.

Планується, що після перегляду відеосвідчень цих осіб суд перейде до допиту обвинувачуваних - Александрова і Єрофєєва.

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Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофеєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофеєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня минулого року досудове розслідування стосовно російських військовослужбовців було завершено. Їх обвинувачують у вчиненні низки злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створенні терористичної групи, терактах.

21 березня 2015 року Голосіївський райсуд продовжив арешт Єрофеєва і Александрова до 19 травня.

11 квітня суд відмовив у допиті свідків-терористів з “ЛНР” в дистанційному режимі та звинуватив захист російських ГРУшників у спробі навмисного затягування часу.