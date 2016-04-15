"Нікого не вбивали і не стріляли": Александров і Єрофєєв відмовилися від усіх своїх свідчень

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили в ході судових дебатів у Голосіївському райсуді Києва, який розглядає кримінальне провадження російських с спецпризначенців.

Вони стверджують, що усі показання вони давали під тиском.

Зокрема, Єрофєєв сказав: “Я нікого не вбивав, не стріляв, ні на кого не нападав, навіть не було такої мети. Прошу виправдати”.

У свою чергу Александров заявив, що відмовляється від своїх показань, наданих на стадії досудового слідства, оскільки він давав їх, щоб зберегти життя.

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“Від усіх показань, даних раніше, я відмовляюся, оскільки надавав їх для збереження свого життя”, сказав ГРУшник.

Також він додав, що не згоден з жодним обвинуваченням прокуратури і попросив суд визнати його невинним.

Як повідомляв УНІАН, прокурори вимагають для Александрова та Єрофєєва по 15 років позбавлення волі.

16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня минулого року досудове розслідування стосовно російських військовослужбовців було завершено. Їх обвинувачують у вчиненні ряду злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створенні терористичної групи, терактах.

21 березня 2015 року Голосіївський райсуд продовжив арешт Єрофєєва і Александрова до 19 травня.