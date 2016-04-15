В МЗС прокоментували чергову відмову РФ у зустрічі Надії Савченко із сестрою

МЗС висловило рішучий протест у зв’язку з черговою відмовою російської сторони у наданні дозволу на зустріч Віри Савченко з її сестрою, незаконно утримуваною російською владою громадянкою України Надією Савченко, яка продовжує безстрокове сухе голодування. Про це йдеться в заяві МЗС України, яку розповсюдив департамент політики і комунікацій відомства.

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"Такі дії представників російської сторони суперечать положенням чинного законодавства РФ щодо порядку надання дозволу на побачення рідних з ув’язненими та розцінюються як такі, що спрямовані на приховування від суспільства реального стану здоров’я Надії Савченко", - зазначається у заяві.

Незважаючи на численні звернення української сторони щодо надання дозволу на допуск до ув’язненої українки українських лікарів та консулів, а також її вкрай важкий стан здоров’я, російська сторона як і раніше надає негативну відповідь.

Міністерство категорично засуджує такі дії російської сторони та вкотре наголошує на необхідності забезпечення невідкладного допуску українських лікарів до Надії, можливість відвідання її рідними та консулами, а також закликає виконати раніше заявлені вимоги щодо її звільнення та повернення в Україну відповідно до норм міжнародного права та Мінських домовленостей.

"Вчергове наголошуємо, що Російська Федерація несе пряму відповідальність за життя та здоров’я народного депутата України, члена Парламентської Асамблеї Ради Європи Надії Савченко", - підкреслюється в заяві.

Як повідомляв УНІАН, Віру Савченко другий день поспіль не пускають у СІЗО до сестри, незаконно засудженої в Росії української льотчиці Надії Савченко.

Про це адвокат ув'язненої Микола Полозов написав у Facebook.

За його інформацією, сьогодні Віра Савченко продовжила спроби домогтися зустрічі зі своєю сестрою.

"Вчора начальник СІЗО-3 м. Новочеркаська, де тримають Надію, відмовився надати дозвіл на побачення Вірі, пославшись на п. 139 наказу Мін'юсту РФ від 14 жовтня 2005 року N 189 "Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів кримінально-виконавчої системи". Формулювання звучить так: "Засудженому, стосовно якого вирок набрав законної сили, але ще не звернений до виконання, побачення з родичами надається на підставі дозволу головуючого в судовому засіданні у кримінальній справі або голови суду", - зазначив адвокат.

За його словами, Віра була змушена їхати в ростовський Донецьк, розташований за 140 км від СІЗО до суду, де було винесено вирок її сестрі. Але, як з'ясувалося, в суді ніяких наказів Мін'юсту РФ не читали, дозвіл на побачення давати відмовилися, "відфутболили" Віру назад у СІЗО.

"Віра Савченко не залишає спроб домогтися дозволу на побачення з Надією, на даний час їде до начальника СІЗО-3, а російська влада продовжує жорстоко знущатися над сестрами Савченко", - підкреслив він.

Довідка УНІАН. 22 березня, Донецький міський суд Ростовської області (РФ) засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство двох російських журналістів.

Після оголошення вироку вона заявила, що не подаватиме апеляцію, і з 6 квітня відновила суху голодовку, вимагаючи свого повернення до України.

5 квітня набув чинності вирок стосовно Савченко, і з цього дня у будь-який момент її можуть етапувати до місця відбування покарання.

Вчора, 14 квітня, Полозова і Віру Савченко 5 годин не пускали в СІЗО на зустріч з льотчицею. Пізніше адвокату дали дозвіл побачити Савченко, а її сестрі – ні.

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Після зустрічі Полозов заявив, що Савченко з 15 квітня має намір відмовитися від аналізів і обстежень російських лікарів, продовжуватиме суху голодовку без динамічного спостереження. З урахуванням стану її здоров'я, у неї є чотири, максимум п'ять днів, зазначив адвокат.

Він підкреслив, що стан здоров'я Савченко поганий.