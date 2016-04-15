У РФ наполягають, щоб при обміні "всіх на всіх" відпустили росіян, які приїхали в Україну "провідати родичів"

Як повідомили УНІАН у МЗС РФ, про це Лукашевич сказав на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

"Обмін затриманими за принципом "всіх на всіх" все ще потребує вирішення. У зв'язку з подіями на південному сході України в ув'язненні опинилася значна кількість людей не тільки в зоні конфлікту, а й в Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Києві, інших частинах України. Не одержуємо належної інформації від української сторони про долю російських громадян, які приїжджають відвідати своїх родичів, які потім зникають безвісти", - сказав Лукашевич.

Він заявив, що в РФ не можуть виключити того, що вони заарештовані Службою безпеки без дотримання належних правових процедур і утримуються в ув'язненні без права листування і інформування будь-кого.

При цьому Лукашевичу не подобаються активні дії влади України проти проросійських виступів у країні.

"Що стосується "побутового сепаратизму", нагадаємо зміст розвішаних по країні плакатів, що пояснюють, кого треба здавати в політичну поліцію України. Зокрема, сепаратист – навіть той, хто агітує проти мобілізації. Серед інших ознак складу злочину вказуються: "осквернення цінностей українського народу, сумніви в існуванні української нації, поширення чуток про неіснуючу загрозу російській мові, а також страхів і паніки, вихваляння "ЛНР" і "ДНР" тощо. Ось таке тлумачення ст. 110 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання до 12 років позбавлення волі", - сказав він.

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Представник РФ дійшов висновку, що боротьба із сепаратизмом - це ще й інструмент внутрішньополітичних чвар в Україні.

Лукашевич закликав Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ не обмежуватися спостереженням за "праволюдською ситуацією на Донбасі", а стежити за тим, що відбувається і на підконтрольних уряду України територіях.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам "ДНР" і "ЛНР" озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях відбуваються бойові дії.

У 12-й доповіді Моніторингової місії ООН із прав людини, обнародуваній 9 грудня 2015 року, говориться, що загальна кількість загиблих під час війни на сході України становить як мінімум 9 тис. 98 осіб і ще майже 21 тис. осіб поранені.