На одинадцятий день сухого голодування стан здоров'я Савченко важкий - адвокат

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив адвокат Савченко Микола Полозов.

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"За законом, російська влада може Савченко етапувати, тим більше, що вона не госпіталізована. Госпіталізація є винятком для подібних дій. Але з урахуванням поточного стану Савченко це може спричинити її смерть. Вона просто не витримає цього перевезення", - зазначив він.

За словами Полозова, на одинадцятий день сухого голодування стан здоров'я Савченко тяжкий. "У четвер їй проводили внутрішньовенні вливання. Ці вливання роблять кров менш в'язкою, але не поліпшують стану внутрішніх органів", - зазначив він.

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Як повідомлялося, вчора, 15 квітня у СІЗО до Надії Савченко не допустили сестру. МЗС України розцінює це як намір Росії приховати реальний стан здоров'я ув'язненої.