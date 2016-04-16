До Савченко допустили сестру, стан здоров'я ув'язненої дуже поганий - адвокат

Про це Полозов написав у Twitter.

«Віра Савченко зустрілася з Надією. Стан здоров'я Надії дуже поганий», - написав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, Віру Савченко з 14 квітня не пускали до сестри в СІЗО.

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Довідка УНІАН. 22 березня Донецький міський суд Ростовської області (РФ) засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство двох російських журналістів.

Після оголошення вироку вона заявила, що не подаватиме апеляцію, і з 6 квітня відновила суху голодовку, вимагаючи свого повернення в Україну.

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5 квітня набув чинності вирок стосовно Савченко, і з цього дня у будь-який момент її можуть етапувати до місця відбування покарання.

Сьогодні раніше Полозов заявив, що Савченко через голодування перебуває у тяжкому стані. За його словами, російська влада може етапувати Савченко, але це може призвести її до смерті.