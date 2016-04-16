Транспортування Савченко до колонії дорівнює її смерті - російський лікар
Російський лікар, яку приставили до української льотчиці Надії Савченко для цілодобового нагляду, дуже занепокоєна станом здоров'я полонянки.
Про це сестрі ув'язненої Вірі Савченко повідомила член суспільної наглядової комісії Ростовської області Валентина Череватенко, передає ТСН.
Лікар зазначає погіршення стану здоров'я Савченко – в полонянки втрата ваги, пісок та білок у сечі, а вени настільки сколоті крапельницями, що залишились рани.
Сама Надія каже, що почувається дуже погано через зневоднення. "Всередині все пече, прокидаюся – сухість у роті така, що починаю кашляти. Тільки як прокашляюсь, можу дихати", - так свій стан описала сама Надія.
Читайте такожСавченко завтра продовжить сухе голодування вже без нагляду лікарів - адвокат
Лікар каже, що у такому стані транспортувати Савченко до колонії дуже небезпечно. "Етапування для неї дорівнює летальному кінцю", - зазначає Череватенко.
Надія, за словами члена СНК, дуже чекає на зустріч із Вірою та постійно про неї питає. Сама Череватенко не розуміє, чому сестрі не дозволяють побачення, і намагатиметься зустрітись із полонянкою на вихідних.
За інформацією Череватенко, етапування Савченко до колонії не планується, проте її можуть перемістити до госпіталю.
Читайте такожВ МЗС прокоментували чергову відмову РФ у зустрічі Надії Савченко із сестрою
Віра, своєю чергою, залишатиметься у Ростовській області та, після відмов СІЗО, Донецького суду, ФСВП Ростовської області, домагатиметься дозволу на побачення з полоненою у Ростовському обласному суді.