Транспортування Савченко до колонії дорівнює її смерті - російський лікар

Про це сестрі ув'язненої Вірі Савченко повідомила член суспільної наглядової комісії Ростовської області Валентина Череватенко, передає ТСН.

Лікар зазначає погіршення стану здоров'я Савченко – в полонянки втрата ваги, пісок та білок у сечі, а вени настільки сколоті крапельницями, що залишились рани.

Сама Надія каже, що почувається дуже погано через зневоднення. "Всередині все пече, прокидаюся – сухість у роті така, що починаю кашляти. Тільки як прокашляюсь, можу дихати", - так свій стан описала сама Надія.

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Лікар каже, що у такому стані транспортувати Савченко до колонії дуже небезпечно. "Етапування для неї дорівнює летальному кінцю", - зазначає Череватенко.

Надія, за словами члена СНК, дуже чекає на зустріч із Вірою та постійно про неї питає. Сама Череватенко не розуміє, чому сестрі не дозволяють побачення, і намагатиметься зустрітись із полонянкою на вихідних.

За інформацією Череватенко, етапування Савченко до колонії не планується, проте її можуть перемістити до госпіталю.

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Віра, своєю чергою, залишатиметься у Ростовській області та, після відмов СІЗО, Донецького суду, ФСВП Ростовської області, домагатиметься дозволу на побачення з полоненою у Ростовському обласному суді.