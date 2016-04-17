Суд над затриманим за вимагання хабара мером Вишгорода продовжиться 17 квітня

Засідання Печерського суду у справі затриманого за звинуваченням у хабарництві мера Вишгорода Олексія Момота перенесли на ранок неділі, а вже о 15:00 цього дня, якщо не буде обрано запобіжний захід, він вийде на волю. Про це повідомляє ТСН.

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Повідомляється, що таке рішення прийняли через клопотання захисту щодо необхідності допиту свідка. Адвокати хочуть викликати до суду заступника директора фірми-забудовника, котрий написав заяву про хабарництво Момота. Його свідчення, вважають захисники мера Вишгорода, важливі для вирішення подальшої долі обвинуваченого.

Прокурори ж підозрюють юристів Момота в затягуванні часу.

Обвинувачі вважають, що адвокати продовжать цю стратегію і в недільному засіданні. Термін дії затримання Момота спливає о 15:00 годині дня. Якщо до того часу не буде ухвалено рішення про обрання йому запобіжного заходу, підозрюваного муситимуть відпустити на волю.

Як повідомляв УНІАН, здирник вимагав 1 мільйон євро від представника однієї з будівельних компаній за нерозірвання договору оренди земельної ділянки та нестворення перепон під час забудови мікрорайону.

За даними прес-центру, "чотирьох посередників мера правоохоронці затримали у центрі Києва, коли вони перераховували у відділенні одного з банків першу частину хабара у розмірі 200 тисяч євро".

Ще одного спільника затримали в одному з ресторанів, коли представник забудовника передавав йому документи на майнові права нежитлової нерухомості загальною площею 2 800 квадратних метрів вартістю понад 700 тисяч євро.

Мера міста співробітники СБУ затримали у його службовому кабінеті після передачі грошей та документів.

Також прес-центр повідомляє, що "прокуратура Київської області опублікувала фотографії затримання, на яких у кабінеті висить прапор Вишгорода".

"Мером Вишгорода є Олексій Момот, що на виборах 2015 року балотувався від партії "Воля", - додали в СБУ.