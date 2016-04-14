Затриманому за вимагання хабара меру Вишгорода завтра можуть обрати запобіжний захід
Прокурор Київської області Євген Бондаренко зазначає, що мера Вишгорода, якого було затримано за вимагання хабара, вже завтра можуть доставити до суду для обрання запобіжного заходу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурор сказав під час брифінгу щодо затримання на хабарі в 200 тис. євро мера міста Вишгород.
"Було затримано мера міста Вишгорода Київської області та його, скажімо так, "друзів", поплічників, які спільно вимагали у представників будівельної компанії неправомірну вигоду", - сказав Бондаренко.
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Він додав, що спершу йшлося про вимагання мільйона євро, а потім "їхні амбіції та апетити" знизилися до 300 тис. євро, передача яких мала бути розбита на два етапи. Так, сьогодні відбулася перша передача коштів - 200 тис. євро, а друга передача мала відбутися 18 квітня.
"Не чекаючи другого етапу нами було ухвалено рішення про затримання вказаних осіб безпосередньо після передачі сьогодні 200 тисяч євро", - відзначив прокурор.
За його словами, хабар стосувався погодження з боку мера будівництва будинків, надання дозволів на підключення мереж, а також того, аби будівництву ніяк не перешкоджали. "Слідчими було проведено огляд місця події, де мало відбуватися будівництво цих багатоповерхових будинків, і скажімо так, вони б нікому не заважали. Це не ліс, це не вода, це не зона рекреації, це не зона відпочинку, це звичайний майданчик у місті Вишгороді", - сказав Бондаренко.
Так, зазначених осіб було затримано і їм загрожує до 10 років позбавлення волі. "Завтра, можливо, післязавтра, а більше всього, що завтра, буде доставлено їх до суду для застосування запобіжного заходу - тримання під вартою", - повідомив прокурор.
Бондаренко також уточнив, що мер наразі затриманий і знаходиться у прокуратурі, з ним проводяться слідчі дії.
Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-центр СБУ, здирник вимагав 1 мільйон євро від представника однієї з будівельних компаній за нерозірвання договору оренди земельної ділянки та нестворення перепон під час забудови мікрорайону.
За даними прес-центру, «чотирьох посередників мера правоохоронці затримали у центрі Києва, коли вони перераховували у відділенні одного з банків першу частину хабара у розмірі 200 тисяч євро».
Ще одного спільника затримали в одному з ресторанів, коли представник забудовника передавав йому документи на майнові права нежитлової нерухомості загальною площею 2 800 квадратних метрів вартістю понад 700 тисяч євро.
Мера міста співробітники СБУ затримали у його службовому кабінеті після передачі грошей та документів.
Також прес-центр повідомляє, що «прокуратура Київської області опублікувала фотографії затримання, на яких у кабінеті висить прапор Вишгорода».
«Мером Вишгорода є Олексій Момот, що на виборах 2015 року балотувався від партії "Воля"», - додає прес-центр СБУ.