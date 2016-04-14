Затриманому за вимагання хабара меру Вишгорода завтра можуть обрати запобіжний захід

Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурор сказав під час брифінгу щодо затримання на хабарі в 200 тис. євро мера міста Вишгород.

"Було затримано мера міста Вишгорода Київської області та його, скажімо так, "друзів", поплічників, які спільно вимагали у представників будівельної компанії неправомірну вигоду", - сказав Бондаренко.

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Він додав, що спершу йшлося про вимагання мільйона євро, а потім "їхні амбіції та апетити" знизилися до 300 тис. євро, передача яких мала бути розбита на два етапи. Так, сьогодні відбулася перша передача коштів - 200 тис. євро, а друга передача мала відбутися 18 квітня.

"Не чекаючи другого етапу нами було ухвалено рішення про затримання вказаних осіб безпосередньо після передачі сьогодні 200 тисяч євро", - відзначив прокурор.

За його словами, хабар стосувався погодження з боку мера будівництва будинків, надання дозволів на підключення мереж, а також того, аби будівництву ніяк не перешкоджали. "Слідчими було проведено огляд місця події, де мало відбуватися будівництво цих багатоповерхових будинків, і скажімо так, вони б нікому не заважали. Це не ліс, це не вода, це не зона рекреації, це не зона відпочинку, це звичайний майданчик у місті Вишгороді", - сказав Бондаренко.

Так, зазначених осіб було затримано і їм загрожує до 10 років позбавлення волі. "Завтра, можливо, післязавтра, а більше всього, що завтра, буде доставлено їх до суду для застосування запобіжного заходу - тримання під вартою", - повідомив прокурор.

Бондаренко також уточнив, що мер наразі затриманий і знаходиться у прокуратурі, з ним проводяться слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-центр СБУ, здирник вимагав 1 мільйон євро від представника однієї з будівельних компаній за нерозірвання договору оренди земельної ділянки та нестворення перепон під час забудови мікрорайону.

За даними прес-центру, «чотирьох посередників мера правоохоронці затримали у центрі Києва, коли вони перераховували у відділенні одного з банків першу частину хабара у розмірі 200 тисяч євро».

Ще одного спільника затримали в одному з ресторанів, коли представник забудовника передавав йому документи на майнові права нежитлової нерухомості загальною площею 2 800 квадратних метрів вартістю понад 700 тисяч євро.

Мера міста співробітники СБУ затримали у його службовому кабінеті після передачі грошей та документів.

Також прес-центр повідомляє, що «прокуратура Київської області опублікувала фотографії затримання, на яких у кабінеті висить прапор Вишгорода».

«Мером Вишгорода є Олексій Момот, що на виборах 2015 року балотувався від партії "Воля"», - додає прес-центр СБУ.