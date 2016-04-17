У центрі Черкас п'яний водій на "Таврії" врізався в машину поліції

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління патрульної поліції Черкас, ввечері 16 квітня водій ЗАЗ-1102 «Таврія» у стані алкогольного сп'яніння проїхав на червоне світло світлофора на перехресті. Він не помітив автомобіль патрульної поліції, який рухався попереду.

Читайте такожУ МВС прокоментували можливе ув'язнення львівських поліцейських за затримання порушника (відео)У результаті ДТП двох поліцейських госпіталізовано із забоями та струсом головного мозку, вони перебувають у лікарні.

В патрульному автомобілі пошкоджено задню частину.

На момент ДТП у Toyota Prius перебували двоє патрульних та слідчо-оперативна група, які їхали на виклик.

Винуватець ДТП визнав, що перебував у нетверезому стані.

За інформацією начальника управління патрульної поліції Черкас Вадима Лісничука, протягом першого місяця роботи поліції в Черкасах сталося 4 ДТП, внаслідок яких пошкоджено 4 патрульні Toyota Prius. Три з чотирьох ДТП сталися з вини поліцейських. Це були незначні ДТП, після яких автомобілі продовжили експлуатувати.

Як повідомляв УНІАН, патрульна поліція розпочала роботу в Черкасах 1 березня 2016 року.