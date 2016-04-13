У Тернополі патрульні за місяць виписали штрафів на понад півмільйона гривень

Як повідомив сьогодні під час прес-конференції начальник патрульної поліції Тернополя Володимир Струк, загалом за цей період поліцейськими було складено 1 тис. 780 адмінпротоколів.

"Найпоширеніше порушення – в’їзд під заборонені знаки. Також штрафуємо пішоходів, які створюють аварійні ситуації, переходячи дорогу у не встановлених для цього місцях або на заборонене світло світлофора. Загалом результат роботи вже видно, особливо в центрі, де водії припиняють паркуватися під знаками. Як наслідок у багатьох місцях зникли затори", – розповів про досягнення патрульних Струк.

При цьому він запевнив, що жодних планів щодо кількості штрафів перед патрульними не ставлять.

"Планів немає. Ми навпаки за те, щоб не довелося виписати жодного адмінпротоколу", – сказав Струк.

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Начальник патрульної поліції наголосив, що патрульні ні для кого не роблять винятків, складаючи адмінпротоколи.

"Недавно зупинили водія, який спочатку не хотів зупинятися і не виконав вимогу про зупинку. Потім вів себе зверхньо, лише на долю секунди показав водійські права, перешкоджав складати адмінпротокол. Виявилося, що він є працівником органів внутрішніх справ. Врешті у нього вилучили права і склали протокол, який скерували до суду", – розповів Струк.

Він також зауважив, що патрульним за місяць вдалося ліквідувати 35 точок стихійної торгівлі. Аби вони не відновили діяльність, туди регулярно навідуються поліцейські.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня 2016 року у Тернополі 209 патрульних поліцейських склали присягу.

Стати поліцейськими на Тернопільщині хотіло дуже багато людей, конкурс складав 24 особи на одне місце.