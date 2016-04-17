Активісти блокади Криму спільно з поліцією патрулюватимуть Херсонську область

Лідер акції з блокади Криму Ленур Іслямов повідомив, що спільні патрулі цивільного формування "Аскер" з співробітниками поліції для забезпечення безпеки у Херсонському регіоні планують виставити в травні.

Про це Іслямов повідомив виданню Крим.Реалії.

"Херсонська область зараз зазнає такого інформаційного бомбардування з боку російської влади! Новоалексіївські мешканці зараз на власній шкурі відчули, що "русский мир" до них дістався. Це сталося у формі терактів. Те, що починалося на Донбасі, Придністров'ї, дісталося тепер до Новоолексіївки. Проти нас йде агресор", - вважає Іслямов.

Він переконаний, що теракт буде спрямовано саме проти кримських татар, оскільки вибух стався неподалік від мечеті.

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Громадянське об'єднання "Аскер", сформоване учасниками акції громадянської блокаду Криму, організовує спільне з поліцією патрулювання Генічеського, Каланчацького та Чаплинського районів Херсонської області.

Начальник Генічеської поліції Андрій Лещенко підтвердив Крим.Реалії, що таке патрулювання планується.

Напередодні у селищі Новоолексіївка Генічеського району, поблизу адміністративного кордону з тимчасово окупованих Кримом, стався вибух в автомобілі ВАЗ-2101 з одеськими номерами, припаркованому в громадському місці.

Вибух, внаслідок якого одна особа загинула і четверо отримали поранення, кваліфіковано як терористичний акт.