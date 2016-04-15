Вибух автомобіля в Херсонській області правоохоронці кваліфікували як теракт

Автівку підігнали у село вночі, вона простояла майже 12 годин, а пообіді вибухнула, йдеться в сюжеті ТСН.

Вибух стався в самому центрі села. Очевидці кажуть, що все навколо здригнулось.

Правоохоронці припускають, що авто умисно запаркували в людному місці. Поруч – кілька кафе, залізничний вокзал. Вибух був такої сили, що уламки авто розкидало на відстань до півсотні метрів.

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Загинув велосипедист, що проїздив поряд. Іще кількох людей посікло уламками та попалило полум'ям. Поранених госпіталізували до районної лікарні.

За словами місцевих жителів, вибух стався, коли діти мали повертатися зі школи. Але молодші класи відпустили раніше, а старші, навпаки, чомусь на кілька хвилин затримали. Саме через це вдалося уникнути значно трагічніших наслідків. "Ось нова школа, ось стара школа – все діти. Це центр у нас", - кажуть селяни.

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Правоохоронці вже кваліфікували цю справу як теракт.

Посадовці впевнені, що вибух поблизу кордону з Кримом мав посіяти серед людей страх. "Це методи ведення війни нашого сусіда. Неоголошена, гібридна війна, терористичні акти. Це все путінські методи пояснення людям, як добре в Росії", - розповіла перший заступник голови Херсонської ОДА Валентина Сичова.

Справу розслідує СБУ. Відомо, що "Жигулі" були з одеськими номерами та змінили вже чотирьох господарів. Найближчим часом обіцяють скласти фоторобот підозрюваного. Його зафіксували камери спостереження.

Проте слідчі не приховують – шансів знайти злочинця на території України майже немає. Він уже напевно виїхав до РФ.