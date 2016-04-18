82% жителів Кіровограду не хочуть перейменування міста на Кропивницький - опитування

Серед тих, хто не підтримує, чверть готові вийти на акції протесту проти такого рішення.

Про це свідчить спільне опитувпання КМІС і Соціологічної групи «Рейтинг».

42,7% жителів міста зовсім не підтримують перейменування Кіровограда, ще 24,6% "скоріше не підтримують". Підтримують перейменування міста 27,7%, ще 4,9% завагалися з відповіддю на запитання, йдеться у прес-релізі КМІС.

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Серед можливих варіантів назви міста більшість жителів підтримують теперішній варіант «Кіровоград». У разі відсутності у списку назв варіанту «Кіровоград» більшість населення (55%) обирають варіант «Єлисаветград». Варіант «Кропивницький» обирають 8%.

Якби жителям потрібно було обирати між двома варіантами – «Єлисаветград» і «Кропивницький» – то «Єлисаветград» обрали б 68%, «Кропивницький» – 13%.

При цьому якби серед варіантів перейменування не було ні "Кіровограду", ні "Єлисаветграду", варіант "Кропивницький" отримав би 12,4%, "Златопіль" - 5,8%, "Інгульськ" - 4,8. 71,2% не змогли обрати із запропонованих варіантів.

Опитування проводилося у Кіровограді з 6 по 11 квітня 2016 року КМІС спільно з Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення громадської організації «Кіровоградське земляцтво». Методом особистого інтерв'ю опитано 1000 респондентів за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення міста віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 3.1% для показників близьких до 50%, 2,7% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 12%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, секретар Оргбюро ЦК ВКП(б) та член Політбюро ЦК ВКП(б) Сергій Костриков (Кіров), на честь якого назвали місто, ніколи не бував у Кіровограді і ніяким чином із ним не пов'язаний.

Місто перейменовують у рамках закону про декомунізацію.