82% жителів Кіровограду не хочуть перейменування міста на Кропивницький - опитування
Переважна більшість населення Кіровограду (82%) не підтримують рекомендацію Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування перейменувати місто на Кропивницький.
Серед тих, хто не підтримує, чверть готові вийти на акції протесту проти такого рішення.
Про це свідчить спільне опитувпання КМІС і Соціологічної групи «Рейтинг».
42,7% жителів міста зовсім не підтримують перейменування Кіровограда, ще 24,6% "скоріше не підтримують". Підтримують перейменування міста 27,7%, ще 4,9% завагалися з відповіддю на запитання, йдеться у прес-релізі КМІС.
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Серед можливих варіантів назви міста більшість жителів підтримують теперішній варіант «Кіровоград». У разі відсутності у списку назв варіанту «Кіровоград» більшість населення (55%) обирають варіант «Єлисаветград». Варіант «Кропивницький» обирають 8%.
Якби жителям потрібно було обирати між двома варіантами – «Єлисаветград» і «Кропивницький» – то «Єлисаветград» обрали б 68%, «Кропивницький» – 13%.
При цьому якби серед варіантів перейменування не було ні "Кіровограду", ні "Єлисаветграду", варіант "Кропивницький" отримав би 12,4%, "Златопіль" - 5,8%, "Інгульськ" - 4,8. 71,2% не змогли обрати із запропонованих варіантів.
Опитування проводилося у Кіровограді з 6 по 11 квітня 2016 року КМІС спільно з Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення громадської організації «Кіровоградське земляцтво». Методом особистого інтерв'ю опитано 1000 респондентів за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення міста віком від 18 років.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 3.1% для показників близьких до 50%, 2,7% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 12%, 1,4% — для показників близьких до 5%.
Нагадаємо, секретар Оргбюро ЦК ВКП(б) та член Політбюро ЦК ВКП(б) Сергій Костриков (Кіров), на честь якого назвали місто, ніколи не бував у Кіровограді і ніяким чином із ним не пов'язаний.
Місто перейменовують у рамках закону про декомунізацію.