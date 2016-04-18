У Польщі затримали українців з підробленими дозволами на працевлаштування - МЗС

Як повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України у соціальній мережі Facebook, за інформацією посольства України у Польщі, представники польської прикордонної служби міста Бидгощ затримали злочинне угруповання, до якого входили польські громадяни.

Це угрупованя займалося продажом підроблених дозволів для працевлаштування на території Польщі.

Читайте такожУ МЗС розраховують на завершення Нідерландами ратифікації асоціації Україна-ЄС

"У цей же час польські правоохоронці затримали групу наших громадян за нелегальне перебування на території цієї країни. Як з'ясувалося, українці скористалися послугами вищезазначеного злочинного угруповання, придбавши сфальсифіковані довідки. Затриманих українців буде повернуто на Батьківщину, заборонивши їм в’їзд на територію Польщі на визначений законом термін", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з чим МЗС нагадує громадянам України про необхідність обачно ставитися до пропозицій посередників, які обіцяють надати допомогу в оформленні віз та працевлаштуванні у інших державах.

"У разі виникнення сумнівів щодо отриманих пропозицій, слід негайно звернутися до відповідних органів країни, до якої планується виїзд. У будь-якому випадку нагадуємо, що веб-сайти закордонних дипломатичних установ України містять детальну інформацію щодо можливості та правил працевлаштування українських громадян у країні перебування", - сказано у повідомленні.