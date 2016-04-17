МЗС рекомендує українцям утриматися від подорожей до Японії

Про це йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ (МЗС). "У зв'язку з землетрусом і вторинними поштовхами на південному острові Кюсю в Японії, які тривають, рекомендуємо утриматися від подорожей до префектур Кумамото і Оіта", - зазначили у МЗС.

Читайте такожСерія землетрусів у Японії: українці знаходяться в евакуаційному центрі - МЗСТакож тим громадянам, які опинилися у зоні стихійного лиха та потребують термінової допомоги, рекомендовано звертатися на "гарячу лінію" посольства України в Японії +81-90-3919-0284 (з-за кордону) / 090-3919-0284 FREE (по Японії) та дотримуватися відповідних вказівок посадових осіб місцевої влади, які проводять евакуаційні заходи.

Як повідомляв УНІАН, 15 і 16 квітня у Японії сталися землетруси, внаслідок яких загинуло понад 40 людей, близько 2000 - постраждали. Влада Японії евакуювала майже 250 тис. осіб з їхніх будинків, побоюючись повторення підземних поштовхів.