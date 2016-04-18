Захист ГРУшників збирається оскаржити вирок

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила адвокат Єрофеєва Оксана Соколовська.

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"На 90%, що вирок буде оскаржено", - відзначила вона. Проте Соколовська не сказала, коли саме може бути оскаржений вирок пославшись на те, що ще немає власне його тексту.

Як повідомляв УНІАН, Александрова та Єрофєєва засудили до 14 років позбавлення волі кожного з конфіскацією майна. Вирок сьогодні, 18 квітня, виніс Голосіївський райсуд Києва.