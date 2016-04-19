У Краматорську звільнили з дитсадку няню, що напоїла дітей розчином відбілювача

Як повідомила УНІАН начальник Краматорського міського управління освіти Євгенія Сидорова, в Краматорську завершила роботу спеціальна комісія, створена за фактом отруєння дітей відбілювачем в дитячому садочку №69.

За її словами, комісія, уважно вивчивши всі обставини події, виявила в діях співробітників дитсадка ознаки недбалості.

За підсумками роботи комісії було оголошено догану завідуючій садочку і вихователю групи, а помічника вихователя (няню), яка безпосередньо напоїла дітей розчином «Білизни», звільнено з місця роботи.

Крім того, одразу після того, що сталося, прокуратурою Краматорська було розпочато розслідування за фактом події, яке триває і зараз.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня троє хлопчиків і четверо дівчаток 2010-2011 років народження були госпіталізовані в результаті отруєння хімічною речовиною в дитячому садочку №69 Краматорська. За попередніми даними, вихователь старшої групи дитсадка переплутала чайники, і замість води напоїла дітей розчином «Білизни».

За даним фактом Краматорською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.137 КК України (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей).