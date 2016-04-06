У Краматорську вихователька дитсадка замість чаю напоїла дітей розчином відбілювача: семеро в реанімації

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, сьогодні, 6 квітня, у дитячому садку №69 міста Краматорська семеро дітей віком 5-6 років отруїлись хімічною речовиною.

За попередніми даними, вихователь старшої групи дитсадка сплутала чайники та замість води напоїла малолітніх дітей розчином «Білизни».

Зі скаргами на різке погіршення самопочуття дітей терміново госпіталізовано до дитячої лікарні. Наразі вони перебувають у реанімації. За даними лікарів, стан дітей - середньої тяжкості.

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За даним фактом Краматорською місцевою прокуратурою внесені дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 137 КК України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей).

Проводяться першочергові слідчі дії.