У Росії назвали суд над Савченко "внутрішньою справою" і заговорили про "абсурдні вимоги" України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні в Раді Федерації РФ заявив уповноважений МЗС Росії з питань прав людини, демократії та верховенства права Костянтин Долгов.

"Це безперспективні спроби, але спроби дуже показові, щодо втручання в наші внутрішні справи. Робота й надалі будуватиметься лише в правовому полі Росії", - сказав Долгов.

За його словами, з боку України були зроблені "абсурдні вимоги" в контексті судового процесу у справі Савченко, які безпосередньо порушують принцип верховенства права.

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Долгов також шкодує, що до цих спроб підключилися Західні країни. "Деякі з них намагаються ігнорувати в даному разі принцип незалежності судової системи, якого вони так дотримуються стосовно власних держав, але намагаються відмовити в цьому Російській Федерації", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли до Росії.

22 березня суд у Росії засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які загинули вже після того, як українку захопили в полон.