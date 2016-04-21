У Нацполіції планують запровадити електронний документообіг - Деканоїдзе

Як повідомила прес-служба відомства, про це глава Нацполіції Хатія Деканоїдзе заявила у четвер, 21 квітня, під час презентації проекту перепідготовки дільничних офіцерів поліції.

Під час спілкування з учасниками навчальної програми Деканоїдзе запевнила поліцейських, що найближчим часом всі вони працюватимуть за новими стандартами.

"Поступово ми маємо відійти від паперової роботи та запровадити нові електронні системи документообігу і пошти. Для цього нам потрібні сучасні дата-центри, бази, сервери, які будуть "головним мозком" Нацполіції", - зазначила вона, висловивши сподівання на підтримку іноземних партнерів.

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Дільничний офіцер поліції Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Київ Роман Сочко розповів, що у своїй щоденній роботі поліцейським справді доводиться багато уваги приділяти саме роботі з паперовими документами.

"Я сподіваюсь, що найближчим часом паперова робота зменшиться, і ми зможемо частіше виходити на вулиці нашого міста і приносити користь суспільству", - зазначив він.