Люди частіше звертаються до поліції: Деканоїдзе пояснила зростання інформації про злочини

Про це в ефірі "5 каналу" заявила голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе.

"На злочинність впливає дуже багато факторів. Найголовніші три фактори: соціально-економічна ситуація в країні, яка, на жаль, не покращується, а погіршується. Це факт, ми нікуди від цього не дінемося. Так, є проблема з переміщенням зброї, тому що коли вщухає війна і стає більш-менш тихо, так є потік зброї, який повертається з фронту в центральну Україну. І ще третій фактор, я хочу наголосити, є реєстрація, а злочинність виросла не тільки з 1 січня 2016 року чи 7 листопада 2015 року, коли запрацювала Національна поліція. Тому що люди звертаються", - зазначила вона.

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Глава Нацполіції додала: "Якщо ми будемо говорити про реформи, ми майже у 25 обласних центрах зробили call-центр 102, куди люди телефонують і звернення дуже зросли. Зросла реєстрація злочинності, їх фіксують більше. Ніхто не приховує. І поліцейські знають, що якщо вони будуть приховувати злочинність - це буде тоді негативно відображатися на них".

Як повідомляв УНІАН, раніше Хатія Деканоїдзе заявила, що з появою нової поліції в Україні зросла статистика злочинів, тому що поліція почала реєструвати абсолютно всі випадки. За її словами, тяжких злочинів стає менше, але є проблема майнових крадіжок.