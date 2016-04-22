У Кривому Розі під знесеним пам'ятником Леніну виявили старовинну церкву

Як повідомляє Перший Міський, співробітники історико-краєзнавчого музею за підтримки волонтерів розкопали частину фундаменту храму, і навіть знайшли старовинні монети. Залишки церкви були виявлені в ході реконструкції скверу.

"Планується дещо змінити вигляд цього скверу і під ковпак помістити частину розкопаного фундаменту, щоб люди могли дивитися, як раніше будували. Ця церква - наша святиня, наша історія", - розповіла старший науковий співробітник Криворізького міського історико-краєзнавчого музею Ірина Стеблина.

На цьому місці у різний час було три храми. Перший - дерев'яний, який побудували в 1761 році. Він був знищений в ході російсько-турецької війни. Після цього храм Святого Миколая відновили, а через сто років церква вирішили зробити не дерев'яною, а з білого вапняку. Тут також покоїлися мощі священнослужителів. Потім храм був знищений більшовиками і більше 80 років його залишки перебували під землею.

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