Декомунізація по-закарпатськи: в одному з сіл з'явиться площа Ендрю Воргола

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль підписав чергове розпорядження про перейменування топонімів у рамках закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Цього разу змінені назви семи вулиць і однієї площі в п’яти населених пунктах Виноградівського, Іршавського, Мукачівського, Тячівського та Ужгородського районів. Про це повідомляє прес-служба ОДА.

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Згідно з розпорядженням Геннадія Москаля, вулицю Жовтневу в селі Ракошино Мукачівського району перейменовано на вулицю Едмунда Еґана (угорський економіст та громадський діяч середини 19 ст., зробив величезний вклад у розвиток сільського господарства на Закарпатті).

Вулицю Калініна в селі Лопухів Тячівського району – на вулицю Павла Бедзіра (видатний закарпатський художник, уродженець Тячівського району).

Вулицю Туряниці в селі Минай Ужгородського району – на вулицю Ференца Семана (видатний закарпатський живописець, один із кращих учнів А.Ерделі та Ф.Манайла).

Вулицю Жовтневу в селі Минай – на вулицю Володимира Дегтярьова (видатний музейний діяч, багаторічний директор Закарпатського художнього музею ім. Й.Бокшая, популяризатор закарпатського мистецтва на загальноукраїнському та міжнародному рівні).

Площу Жовтневу в селі Минай – на площу Енді Воргола (всесвітньовідомий митець українського походження, один із засновників поп-арту).

Вулицю Жовтневу в селі Фанчиково Виноградівського району – на вулицю Степана Кутлана (відомий художник і педагог, автор угорського букваря, що видавався з 1945 по 1965 рік, уродженець Фанчикова).

Вулицю Жовтневу в селі Кам’янське Іршавського району – на вулицю Кив’яждьську (Кив’яждь – колишня назва Кам’янського).

Вулицю Колгоспну в селі Кам’янське – на вулицю Августина Волошина (президент Карпатської України, удостоєний звання Героя України посмертно).

Наступне розпорядження голови ОДА, яке стосуватиметься перейменування вулиць Терешкової на Закарпатті, буде підписане найближчим часом.

Додамо, що у закарпатському селі Калини жителі відмовилися перейменовувати вулицю Леніна на вулицю Леннона, як пропонував Москаль.