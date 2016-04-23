СБУ оприлюднила відео затримання інформатора російських спецслужб на Луганщині

Як повідомляє прес-центр СБУ, встановлено, що під час перебування у серпні минулого року на тимчасово окупованих територіях жінка за сто доларів погодилася на співпрацю із співробітником російської розвідки. Згодом інформаторку передали на зв’язок керівнику одного з бандформувань терористів.

Читайте такожСБУ оприлюднила чергові докази участі громадян РФ у війні на Донбасі на боці бойовиків

Перебравшись в район дислокації підрозділів сил Антитерористичної операції, жінка збирала розвідувальну інформацію в інтересах угруповань бойовиків. Також зловмисниця шукала та створювала умови для вербування українців, які періодично змушені виїжджати на території, підконтрольні терористам.

Під час обшуку помешкання пособниці терористів правоохоронці вилучили засоби зв’язку та електронні носії інформації, які підтверджують її злочинну діяльність.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.