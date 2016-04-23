У Слов'янську затримали колишнього міліціонера-пропагандиста терористів "ДНР" (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, колишній працівник органів внутрішніх справ приєднався до терористів у травні 2014 року, чергував на блокпостах на околицях Слов’янська. Після звільнення міста українськими військами він втік спочатку на неконтрольовані Україною території, а потім до Російської Федерації.

"У Росії бойовик перепрофілювався на пропагандиста, розміщуючи в інтернеті матеріли, що популяризують терористичну організацію «ДНР» або дискредитують Україну", - йдеться в повідомленні.

Згодом зрадник вирішив повернутися на Батьківщину, але його затримали співробітники СБ України.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

СБУ спільно з поліцією проводить невідкладні оперативно-слідчі дії, встановлюються всі обставини злочинної діяльності затриманого і мотиви, що спонукали його повернутися в Слов'янськ.