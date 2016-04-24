В Одеській області спалахнула велика бійка через пам'ятник Леніну (відео)

У Лиманському Одеської області виник конфлікт між невідомими, які приїхали демонтувати пам'ятник комуністичному вождю Володимиру Леніну, та місцевими жителями, повідомляє Думская.net.

"Інцидент стався вдень 22-го квітня. За інформацією місцевого видання, люди в уніформі приїхали на автобусі та позашляховику. Їх було 13 осіб. Вони накинули на шию пам'ятника Леніну мотузку, причепили інший кінець до автобуса, той рвонув і обрушив верхню частину пам'ятника. Нижню звалити не вдалося", - йдеться в повідомленні.

Знесення намагалися перешкодити місцеві жителі. Зав'язалася бійка, після якої невідомі поїхали.

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Місцеві жителі стверджують, що демонтувати Леніна намагалися бійці полку "Азов", який зараз проводить навчання в Роздільнянському районі (Одеська область). У Нацгвардії, однак, участь військовослужбовців у цій акції заперечують.